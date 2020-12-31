Подросток ударил знакомого ножом в спину

В Калининском районе Петербурга школьник ударил ножом своего знакомого. Как передает 78.ru, инцидент произошел днем 30 декабря на улице Карпинского.

14-летний мальчик возвращался домой из школы и встретил своих знакомых - компанию парней из шести человек. Дети повздорили, обзывались и бросали снежки, однако в итоге восьмиклассник достал из рюкзака нож и ударил знакомого в спину.

Пострадавший самостоятельно отправился в травмпункт, откуда его увезли в детскую больницу № 19. Сообщается, что у мальчика может быть задето сердце. По данным "Форпоста", он в тяжелом состоянии.

Мальчик, ударивший сверстника, пояснил полицейским, что нож носил с собой для защиты от собак.

Возбуждено уголовное дело.