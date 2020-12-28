Фанат "Зенита" в порыве ревности зарезал друга

Фанат «Зенита» Владислав Ченхонтян зарезал друга из ревности. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Убийство произошло на улице Оптиков, где 22-летний болельщик напал на друга в авто. Причиной могла стать ссора из-за девушки.

Ченхонтян заявил, что не помнит, как попал ножом в приятеля. Однако он сам пришел в полицию и сообщил о случившемся. В настоящее время он задержан.

Пострадавшего доставили в больницу, однако спасти его не удалось.

По данным источника канала, фанат "Зенита" также увлекается боями смешанного стиля, работает курьером.