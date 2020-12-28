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"Мисс Екатеринбург" испугала русской бранью напавшего на нее мужчину в Нью-Йорке

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© Фото: Instagram

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Модель испугалась, что агрессивный мужчина пнет ее собаку.

В Нью-Йорке неизвестный мужчина напал на модель Анну Лесун, победительницу конкурса «Мисс Екатеринбург-2012». Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.

Инцидент произошел в Сохо. Напасть пытался хорошо одетый мужчина, который сначала попросил у девушки денег. Она ответила отказом и мужчина стал вести себя агрессивно, пригрозил пнуть собаку девушки и толкнул саму модель кулаком.

Лесун не смешалась, а оттолкнула молодого человека и стала ругаться на него на русском языке. Это отпугнуло нападавшего.

Лесун призналась, что после инцидента задумалась над тренировками по самообороне.

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