Лжеполицейские похитили инженера верфей в Мурино

Правоохранители задержали в Мурино мужчин, представившихся сотрудниками полиции и похитивших инженера. Как сообщает 47news, разоблачение произвел сотрудник ДПС, остановивший подозрительное авто каршеринга.

На просьбу гаишника предъявить документы, водитель предоставил фальшивое удостоверение полицейского. Также в машине находились еще один лжеполисмен и мужчина в наручниках, которого они "задржали" и везли в "отделение полиции".

Незаконно задержанным оказался инженер "Адмиралтейских Верфей". В отделении полиции он рассказал, что лжесотрудники арестовали его по подозрению в сбыте наркотиков. Обвинения не имели под собой оснований и мужчину отпустили.

Возбуждено уголовное дело по статье о подделке документов.