Пьяное ДТП в Приморском районе привело одного из водителей в реанимацию

В Приморском районе Петербурга произошла серьезная авария с участием двух иномарок. Инцидент случился в ночь на понедельник на перекрестке Вербной и Афонской улиц, сообщили очевидцы в паблике «ВКонтакте» «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб».

Пользователи рассказали, что при сильном столкновении, в результате которого осколки автомобилей разлетелись по всей дороге, один из водителей потерял сознание. Позже его забрали врачи скорой помощи.

По предварительным данным правоохранителей, 25-летний водитель автомобиля Hyundai не пропустил на перекрестке автомобиль Opel, за рулем которого находился 22-летний нетрезвый молодой человек, ехавший с друзьями с вечеринки. Алкотестер выявил у него 0,390 мг/л.

Водителя Hyundai госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии.

Проводится проверка.