В Красносельском районе погас свет

В Красносельском районе Петербурга отключилось электричество. Как сообщают очевидцы в соцсетях, отключение произошло около 18ч.

В пресс-службе ПАО «Россети Ленэнерго» 78.ru заявили, что произошло технологическое нарушение на оборудовании. На место происшествия уже выехала бригада, ведутся работы по восстановлению подачи энергии.

Неизвестно, сколько домов стоит без света. Планируется включить резервное энергоснабжение, отметили энергетики.

В пресс-службе администрации Красносельского района "Невским новостям" уточнили, что блэкаут затрону только квартал Сосновой Поляны.