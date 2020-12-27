Петербургский школьник остался без ног, попав под поезд

Школьник в Петербурге попал под поезд и повредил ноги, которые пришлось ампутировать. Как сообщает пресс-служба транспортной прокуратуры, инцидент произошел в субботу на железнодорожных путях у станции «Товарная — Витебский».

11-летнего мальчика на путях заметил машинист другого, маневрового поезда. Он вызвал скорую, которая увезла ребенка в ДГМКЦ им. Раухфуса. Медики осмотрели пострадавшего и приняли решение провести полную ампутацию нижних конечностей, сообщает 78.ru со ссылкой на источники.

"Форпост" сообщает, что мальчик катался на грузовом поезде, однако не удержался и упал на пути.

Транспортная прокуратура проводит проверку случившегося.