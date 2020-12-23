Участница "Битвы экстрасенсов" "изгоняла бесов" из девочки, видео заинтересовало СК

Финалистка шоу «Битвы экстрасенсов» Ирина Игнатенко провела над девочкой жестокий обряд экзорцизма. В сети распространили соответствующее видео.

На кадрах видно, как Ирина вместе с двумя взрослыми людьми удерживает ребенка, который сопротивляется и зовет на помощь. Ирина рукой зажимает ей рот. Параллельно Игнатенко окуривает ребенка дымом от свечи.

Как пишет АиФ, в следственном управлении СКР по подмосковному городу Подольску подтвердили, что начали проверку записи.

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова и уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская также ведут отдельную проверку.

Сама Игнатенко, комментируя инцидент изданию "Подъем", не нашла в процессе ничего страшного. По ее мнению, это вполне обычный обряд по изгнанию демонов.

Сеанс экзорцизма обошелся родителям девочки в 60 тыс. руб.