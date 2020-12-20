Мужчина зарезал прохожего в Кудрово в ходе спора

Во дворе жилого дома в Кудрово мужчина убил прохожего. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, инцидент произошел в ночь на воскресенье, около 1ч.

У дома № 4 на Итальянской улице неизвестный ударил ножом мужчину. Прибывшие на место полицейские обнаружили тело 26-летнего местного жителя с ножевым ранением грудной клетки.

Спустя несколько минут правоохранители задержали 36-летнего неработающего жителя Кудрово.

По предварительным данным, он зарезал своего оппонента во время внезапной ссоры. О ее причинах не сообщается.

Возбуждено уголовное дело.