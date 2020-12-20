На Выборгской набережной столкнулись три авто, есть пострадавшие

Минувшей ночью на Выборгской набережной столкнулись три иномарки: Volkswagen Polo, Mitsubishi Lancer и Hyundai. Как сообщает телеканал "Санкт-Петербург", инцидент произошел у дома №41 около часа ночи.

В результате столкновения травмы средней степени тяжести получили 38-летний водитель и 28-летний пассажир Volkswagen. Пострадавших госпитализировали.

Неизвестно, что стало причиной аварии. Проводится проверка.

Пользователи "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" "ВКонтакте" сообщили, что, вероятно, японский седан вылетел на "встречку" и задел два других автомобиля.