Мужчина пырнул ножом продавщицу из-за палки колбасы

Пьяный петербуржец украл колбасу и пырнул ножом женщину-кассира. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, инцидент произошел в субботу в сетевом магазине на Благодатной улице.

По данным правоохранителей, мужчина вошел в магазин и, взяв с прилавка палку колбасы, собирался уйти, не оплатив покупку. Злоумышленника хотели задержать, однако он ударил канцелярским ножом по руке 50-летнюю женщину-кассира.

Мужчину задержали и доставили в территориальный отдел полиции. Кассиру оказали медицинскую помощь.

Стоимость колбасного изделия оценили примерно в 300 руб.