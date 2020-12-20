Пожар привел к эвакуации ресторана на проспекте Юрия Гагарина

В торговом центре в Московском районе загорелся ресторан. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС РФ по Петербургу.

Инцидент произошел около 10 ч утра на первом этаже на кухне ресторана, название его не сообщается. Горел мусор в вентиляционной шахте.

Из-за инцидента из заведения вывели 40 человек. К счастью, пострадавших нет. По некоторым данным, все они были не посетители, а работники ТЦ.

Пожар уже потушили.

ТЦ находится на проспекте Юрия Гагарина, 71