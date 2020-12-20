Мужчина выбросил свою знакомую с балкона на пятом этаже

Петербуржец напал на знакомую во время пьянки и выбросил ее с балкона. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, инцидент произошел в субботу днем.

Правоохранителям позвонили очевидцы и сообщили, что с балкона дома 17/1 по Ленской улице (это общежитие) выпал человек. Полиция прибыла на место и обнаружила 27-летнюю женщину с многочисленными травмами.

Выяснилось, что 41-летний безработный со знакомой распивал алкоголь в комнате, а после ссоры сбросил ее с балкона пятого этажа.

Потерпевшая с многочисленными травмами находится в больнице в тяжелом состоянии.

Предполагаемый неоднократно судимый злоумышленник задержан. Возбуждено уголовное дело.