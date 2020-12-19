Подружки закидали снежками Вечный огонь и попали в полицию

Вандалы затушили Вечный огонь в Красном Селе. Вскоре выяснилось, что нахулиганили две 13-летние девочки, передает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Их нашли при помощи записей с камер видеонаблюдения. Девочки бросали снежки в Вечный огонь у братской могилы советских воинов, погибших в Великую Отечественную войну.

Об инциденте уже сообщили родителям девочек. А пламя восстановили еще до того, как полиция нашла хулиганок.

С самими школьницами провели профилактическую беседу.