На улице Луначарского произошло смертельное ДТП

На пересечении проспекта Луначарского и улицы Ушинского произошло смертельное ДТП. Инцидент случился в ночь на субботу, 19 декабря, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области.

Водитель иномарки ехал на "красный" и столкнулся с легковушкой. После автомобиль виновника аварии отбросило на фонарный столб, также он задел припаркованную иномарку.

Сотрудникам МЧС пришлось вырезать людей из повреждённой машины. 35-летний водитель получил серьёзные травмы, медики оказывали ему помощь на месте, но спасти не смогли.

32-летнего пассажира госпитализировали. Он в состоянии средней тяжести.

Очевидцы аварии опубликовали фото с места происшествия: от автомобиля виновника аварии почти ничего не осталось - капот всмятку, все окна вылетели от ударов.

Полиция проводит проверку.