В Петербурге полицейские попались на взятке

В Петербурге задержали сотрудников транспортной полиции, подозреваемых в получении взятки в крупных размерах. Об этом сообщает пресс-служба транспортной полиции.

По данным инспекторов, задержанные "не замечали" незаконные действия предпринимателя, работающего у Московского вокзала. Следствие полагает, что сотрудники получили от указанного лица взятки на сумму 160 тыс. руб.

У правоохранителей провели обыски.

Возбуждено уголовное дело. Задержанным грозит увольнение, а также наказание до 12 лет лишения свободы.