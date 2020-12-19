Иномарка чудом не свалилась в Неву, перевернувшись на скользкой дороге

На проспекте Обуховской Обороны иномарка вылетела с проезжей части. Как сообщают очевидцы в соцсетях, инцидент произошел в пятницу вечером.

Внедорожник сбил пешехода, а затем перевернулся и чуть не улетел в Неву.

В аварии пострадала девушка, отметили очевидцы, водитель жив. При этом, по данным 78.ru, мужчина находится в больнице в тяжелом состоянии.

В паблике «ДТП и ЧП» опубликовали фотографии и видео с места происшествия. На них видно, что иномарка остановилась буквально в двух-трех метрах от ограждения.

Причина инцидента неизвестна, однако, возможно, она произошла отчасти из-за скользкой дороги.