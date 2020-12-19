На КАД с фуры свалилась гигантская деталь и придавила легковое авто

В Санкт-Петербурге на КАД огромная деталь с трала свалилась на легковую машину. Как сообщили очевидцы в соцсети «ВКонтакте», инцидент произошел 18 декабря, в пятницу, вечером между развязками с Софийской и Народной улицами.

По словам интернет-пользователей, упавшая деталь — четверть крышки гидравлической турбины. Ее весь может достигать около 25 тонн, рассказали комментаторы.

Пользователи также шутили, что это часть НЛО.

Авария привела к скоплению машин. Огромная пробка в пятницу вечером растянулась на 6 км.

Как пишут "Невские новости", чтобы убрать деталь с машины, на кольцевую автодорогу пригнали автокран.

О пострадавших не сообщалось.