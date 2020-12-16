Петербуржцев попросили помочь найти педофила

Следователи разыскивают мужчину, который обвиняется в изнасиловании четырехлетней девочки.

Как сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Петербургу, было установлено, что Максим Сергеевич Красный 25 июня 2020 года в квартире одного из домов на Среднем проспекте совершил насильственные действия сексуального характера в отношении девочки.

Мужчине заочно предъявили обвинение, он объявлен в розыск.

Следователи приводят приметы преступника: на вид 35-37 лет, рост 175-180 см, волосы короткие тёмно-русые.

Сообщить о гражданине можно по телефону 02.