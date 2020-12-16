Дети-заложники из Колпино выписаны из больницы

Шестеро мальчиков, которых отец пять часов держал в заложниках в Колпино, выписаны из больницы. Их направили в Центр социального воспитания дожидаться переезда с матерью в соседний регион, сообщили в аппарате детского омбудсмена северной столицы.

Мать посещала ребят в больнице. Сообщается, что она нашла временную работу.

По данным "КП", пока женщина не может позволить себе собственное жилье. Между тем, по данным телеканала "Санкт-Петербург", у нее есть квартира в Архангельской области и она планирует туда переехать вместе со всеми мальчиками.

Как писал Санкт-Петербург.ру, 24 ноября глава многодетного семейства Денис Б. выгнал супругу на улицу и держал взаперти, в квартире, мальчиков в возрасте от 3 до 15 лет. Неадекватный мужчина сдался после уговоров прокурора.