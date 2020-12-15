Жилой дом на проспекте Просвещения эвакуировали ранним утром

Сотрудники полиции провели эвакуацию жителей одного из домов после получения информации о минировании многоэтажки. Инцидент произошел утром во вторник, 15 декабря, в доме №46 по проспекту Просвещения.

По словам очевидцев в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте», неизвестный сообщил, что в доме может быть взрывное устройство.

Официальных комментариев происшествия нет. Данных о пострадавших не поступало.

Как сообщил 78.ru источник в правоохранительных органах, около 7 часов утра полицейские сделали обход по квартирам, попросили жильцов собрать тёплые вещи с документами и выйти на улицу. По итогам осмотра взрывных устройств или опасных веществ найдено не было.