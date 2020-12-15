В здании университета им. Бонч-Бруевича случился пожар

В здании СПбГУТ им. М.А. Бонч-Бруевича случился пожар. Спасателям понадобилось около четырех часов, чтобы справиться с возгоранием, передает пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу.

Об огне на крыше четырехэтажного здания сообщили пожарным около полуночи минувшей ночи. Площадь пожара составила 20 кв.м.

К тушению привлекли более двадцати пожарных.

К счастью, пострадавших нет.

Здание университета им. Бонч-Бруевича находится на набережной Мойки, дом 61.

Как писал Санкт-Петербург.ру, накануне в нашем городе также случился пожар на Балтийском заводе.