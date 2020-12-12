В Ленобласти водитель наехал на ЛЭП, погибли два человека

В страшной аварии в Курортном районе Петербурга погибли два человека. Об этом пишут "Невские новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел поздно вечером пятницы на 7-м км Белоостровского шоссе. 35-летний водитель по неустановленным причинам оказался на полосе встречного движения. После он врезался в опору освещения. От удара водитель скончался. Также не выжил 27-летний пассажир.

Еще один парень, находившийся в иномарке, получил переломы ребер и закрытую травму живота, он находится в тяжелом состоянии в больнице.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Как писал "Санкт-Петербург.ру", накануне из-за снегопада и гололедицы по всему городу были отмечены ДТП и массовые аварии, к вечеру по всему Петербургу скопились девятибалльные пробки.