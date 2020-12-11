В ДТП на Ленинском проспекте пострадали два человека

В Красносельском районе произошло ДТП с участием двух автомобилей Hyundai: Tucson и Solaris. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

ДТП произошло в пятницу около 9 утра на пересечении Ленинского проспекта и улицы Доблести. На фотографиях свидетелей видно, что машины получили серьезные повреждения.

Пользователи в комментариях обсуждали пострадавших. Предполагается, что могли пострадать дети, которые находились в салонах обоих авто.

Из-за аварии образовался затор. В частности, столкнувшиеся машины перегородили дорогу троллейбусам.