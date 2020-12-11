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На воспитателей детсада в Приморском районе завели уголовное дело

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© Фото: Балтфото

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Их подозревают в жестоком обращении с детьми.

В Петербурге по факту возможных издевательства над детьми в детсаду Приморского района возбудили уголовное дело. Как стало известно «Петербургскому дневнику» от источника в правоохранительных органах, дело было заведено по статье «Истязание».

По предварительным данным, в период с 1 сентября по 6 декабря сотрудники садика №19 неоднократно били своих подопечных по различными частям тела в наказание за непослушание. Сообщается, что детей также заставляли оголяться.

О возможных противоправных действиях сообщили родители. Другая часть родителей считает, что оснований для подозрений нет.

О конкретных подозреваемых не сообщается. Ведется расследование.

По сообщению НТВ, сад находится на территории ЖК бизнес-класса, его посещают примерно сто детей.

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