В Петербурге задержан стрелявший в мастерской по ремонту обуви

В Петербурге задержан мужчина, открывший стрельбу в мастерской по ремонту обуви на проспекте Космонавтов. Как сообщил "Невским новостям" источник в правоохранительных органах, инцидент произошел накануне, 10 декабря, около 15 ч.

Владелец мастерской сообщил в полицию по телефону, что к нему пришел знакомый с травматическим пистолетом. Требуя вернуть 5 млн руб., вооруженный мужчина выстрелил мастеру в бок и в потолок.

Пострадавшему потребовала помощь медиков.

Стрелявший задержан, изъято незарегистрированное турецкое восьмизарядное помповое охотничье ружье. Возбуждено уголовное дело.