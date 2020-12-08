Дело о ДТП с автомобилем генконсульства Литвы могут передать СКР

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК по Петербургу инициировать вопрос о передаче уголовного дела по факту ДТП с участием автомобиля генконсульства Литвы в производство СК. Об этом, как пишет ТАСС, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Бастрыкин поручил изучить все обстоятельства происшествия и оценить действия лица, находившееся за рулем автомобиля. Личность водителя уже установили, однако он уехал из России.

Как писал "Санкт-Петербург.ру", 25 ноября водитель автомобиля Volvo с дипномерами сбил женщину на пешеходном переходе недалеко от зоопарка в Петроградском районе, ее пришлось госпитализировать.