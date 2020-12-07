Водитель иномарки протаранил автофургон, пытаясь уйти от погони

Водитель Volkswagen Polo пытался уйти от преследовавших его полицейских и врезался в фургон. Инцидент произошел накануне вечером на перекрёстке Индустриального проспекта и улицы Передовиков, сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб».

Водитель не пострадал. Из машины его вывели сотрудники ДПС.

В сообществе опубликовали фото с места происшествия, на которых видно, что водитель находится в наручниках.

Официальных данных по поводу случившегося не поступало, так что неизвестно, почему полиция гналась за иномаркой.