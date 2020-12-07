Женщина погибла под колесами электрички у Кингисеппа

Электропоезд сбил женщину недалеко от Кингисеппа утром в понедельник. Обстоятельства наезда выясняет транспортная полиция, сообщила пресс-служба УТ МВД России по СЗФО.

По предварительной версии, женщина переходила пути по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора и не заметила приближающийся состав. Машинист сигналил и начал экстренное торможение, однако женщина оказалась под колесами.

Погибшей оказалась 39-летняя местная жительница.

Кроме того, у станции Кушелевка под колеса состава попал молодой человек. 21-летний уроженец Кемеровский области переходил железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора вечером 5 декабря. Он был в капюшоне и не заменил приближающийся поезд. Мужчина погиб.