Мужчина пытался совершить ограбление с игрушечным пистолетом на проспекте Ветеранов

В Петербурге мужчина пытался совершить ограбление в пункте выдачи интернет-магазина, однако потерпел неудачу и был задержан. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, инцидент произошел вечером 5 декабря на проспекте Ветеранов.

Неизвестный напал на 24-летнюю работницу пункта, начал угрожать ей оружием, связал скотчем. Он требовал отдать ему деньги, однако девушка отказалась. После злоумышленник скрылся.

Инцидент попал на камеры видеонаблюдения.

Уже утром 6 декабря правоохранители задержали подозреваемого на бульваре Новаторов. Им оказался 39-летний работник интернет-магазина. У него изъяли игрушечный пистолет-зажигалку, которым он мог угрожать девушке.

Возбуждено уголовное дело.