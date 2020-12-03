В Петербурге кошка месяц прожила в вентиляции

Волонтеры "Кошкиспаса" достали из вентиляционной шахты кошку, которая прожила там месяц. Об этом сообщается на официальной странице организации в соцсети "ВКонтакте".

Животное провалилось в вентиляцию дома на Свердловской набережной в конце октября - начале ноября с балкона соседнего дома. Волонтеры сразу хотели спасти кошку, однако разрешение на поиски животного не дал директор здания. Территория арендуемая и управляющий не позволил спасателям пройти на крышу.

Волонтеры трижды пытались извлечь кошку или подманить ее. И спустя месяц животное вышло на зов хозяйки. Владелица кормила кошку, спуская ей еду с балкона.