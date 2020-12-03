Водитель иномарки открыл стрельбу по оппоненту на КАД

Стрельба произошла на внутреннем кольце КАД на северо-востоке Петербурга. Полиция ввела план «Перехват», сообщил источник 78.ru в экстренных службах.

Сегодня днем водитель Mercedes темного цвета стрелял по колесам грузовика Volvo на съезде с КАД на Шафировский проспект. Тип оружия пока не установлен.

Также неизвестно, случился ли между водителями конфликт, или стрельба имела какую-то иную причину.

О пострадавших пока не сообщалось.