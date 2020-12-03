В петербургской квартире нашли изрезанный труп женщины

В одном из домов по Лиговскому проспекту найден труп женщины со следами насильственной смерти. Об этом 78.ru сообщил источник в правоохранительных органах.

На теле девушки обнаружили рваную рану запястья правой руки и бедра.

Отмечается, что квартиру на сутки арендовал гражданин Киргизии, его ищут. Жилплощадь принадлежит пенсионеру, он сдавал ее в краткосрочный наем.

Экспертам предстоит уточнить причину смерти женщины.

Напомним, 30 ноября в одной из квартир на Лиговском проспекте были обнаружены трупы девушки и парня. По предварительной версии, молодые люди могли умереть от передозировки наркотиков.