На станции "Площадь Александра Невского" произошла массовая драка

Полицейские задержали трех подростков и еще одного 19-летнего молодого человека после массовой драки на станции метро "Площадь Александра Невского". Об этом сообщили в главке МВД по Петербургу и Ленобласти.

Несовершеннолетним по 17 лет, двое из них переданы родителям. Трое из четверых задержанных не учатся и не числятся ни на какой работе.

Драка произошла накануне вечером. Опубликована видеозапись случившегося с камеры наблюдения. В ролике видно, что на станции много пассажиров, а четверо участников инцидента затеяли потасовку.

Возбуждено уголовное дело.

Как уточняют петербургские СМИ, сама драка произошла на "Александра Невского", а задержание - на "Елизаровской".