Петербургский вымогатель сбежал из зала суда, не дождавшись приговора

Из Елизаветинской больницы сбежал задержанный ФСБ за рэкет и вымогательства выборжец Александр Герасимов. Как рассказал 78.ru источник в правоохранительных органах, инцидент произошел накануне.

66-летний мужчина прибыл в зал суда на оглашение приговора. В ходе заседания ему стало плохо. Скорая забрала подсудимого и отвезла в больницу.

Приговор дочитали без Герасимова. Его приговорили к 3 годам лишения свободы.

Между тем, из больницы осужденный ушел - прибывший конвой не обнаружил мужчину.

Герасимов объявлен в розыск.