Владельцам авто, которые повредила упавшая труба котельной, заплатят

Затраты на ремонт автомобилей, поврежденных при падении трубы на Октябрьской набережной, 38, пообещали покрыть в компании Setl Group.

В пресс-службе девелопера "ПД" пояснили, что труба бывшей котельной в Невском районе города должна была быть демонтирована в рамках подготовки территории к будущему строительству жилого дома.

Работы выполнял подрядчик ООО «СносСтройинвест». Его проверяют на предмет соответствия работ утвержденному проекту

Между тем, вГосстройнадзоре уже заявили, что демонтаж был проведен незаконно - ни застройщик, ни подрядчик не отправляли в службу сообщение о грядущем демонтаже.

Как сообщал "Санкт-Петербург.ру", демонтаж, повлекший разрушения имущества, произошел сегодня ночью. Ущерб нанесен шести авто, а также парадной дома №11 по Архивной улице.