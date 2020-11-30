В центре Петербурга обрушилась труба котельной

Труба котельной обрушилась в Невском районе. Упавшие обломки повредили несколько автомобилей, припаркованных неподалеку, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

Инцидент произошел в ночь на понедельник, около 1 часу ночи.

К счастью, никто не пострадал. Число побитых авто устанавливается.

Прокуратура Невского района организовала проверку по факту обрушения на Октябрьской набережной. Как уточнили в ведомстве, прокуроры дадут правовую оценку действиям ответственных должностных лиц, в том числе подрядных организаций, которые проводили демонтаж конструкции.

Очевидцы выложили в социальных сетях видеозапись обрушения. На ролике видно, как труба высотой более 10 метров с грохотом упала вблизи жилого дома.