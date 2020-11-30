СМИ раскрыли личность погибшего под колесами БТР

Погибшим под колесами бронетранспортера во время военной реконструкции оказался 38-летний пасынок петербургского бизнесмена Андрей Кожевин. Об этом пишут "Невские новости" со ссылкой на вахтера дома, где жил погибший.

По ее словам, у мужчины остались жена и ребенок.

Сообщается, что инцидент произошел во время празднования дня рождения еще одного бизнесмена. Управлял БТР, представленным ВПО "Красная звезда", один из организаторов мероприятия.

Как писал "Санкт-Петербург.ру", несчастный случай произошел в Красносельском районе 28 ноября. Возбуждено уголовное дело.