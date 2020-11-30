Экс-глава управления ЦВО арестован по подозрению в коррупции

Дзержинский районный суд Петербурга выбрал меру пресечения бывшему начальнику ЗВО, полковнику в запасе, которого обвиняют в получении взятки. Его арестовали сроком на два месяца, сообщили в Объединенной пресс-службе городских судов.

По версии следствия, год назад полковник помог подрядчику "Росвоенстрой" выиграть конкурс на 100 млн руб. на ремонт в военных городках Западного военного округа. За услугу военный попросил 250 тыс. руб.

Возбуждено уголовное дело.

Полковник в запасе был задержан 27 ноября в Пулково по прилету из Екатеринбурга. Он будет находиться под стражей два месяца.

Как писал "Санкт-Петербург.ру", ранее доцента кафедры одного из петербургских вузов заподозрили в получении взятки за сдачу сессии. Мужчина задержан.