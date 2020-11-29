Гаишники погнались за авто и остановили нарушителя со стрельбой

В Адмиралтейском районе на Малодетскосельском проспекте произошла погоня со стрельбой. Об этом сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП. Петербург» «ВКонтакте».

По предварительным данным, сотрудники ГИБДД подали знак водителю остановиться для проверки документов, однако он решил скрыться. Полицейские погнались за авто, требуя остановки, в погоне участвовали несколько машин. Не сумев убедить мужчину остановиться, правоохранители открыли стрельбу.

Сообщается, что одна из пуль попала в водителя, его госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

В пресс-службе главного управления МВД РФ по Петербургу и Ленобласти уточнили, что автомобиль Toyota Camry за нарушение ПДД хотели остановить около трёх часов ночи на пересечении Московского проспекта и Бассейной улицы. За рулем находился 33-летний мужчина.