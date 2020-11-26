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Обрушением крыши здания в "Красном треугольнике" заинтересовались прокуроры

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© Фото: Википедия

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Завод является объектом культурного наследия.

Прокуратура Адмиралтейского района начала проверку после обрушения крыши одного из корпусов на территории бывшего завода «Красный треугольник». Об этом сообщается на сайте ведомства.

Прокуроры оценят действия собственника здания.

Как писал "Санкт-Петербург.ру", обрушение кровли одного из зданий завода (восьмой корпус) произошло 24 ноября. Активисты считают, что причиной обрушений являются действия мародеров, срезавших металлические укрепления в здании еще в прошлом году.

Градозащитники предупреждают, что под угрозой обрушения могут быть и другие конструкции на территории "Красного треугольника".

Отметим, что восьмой корпус напоминал по форме ангар, крыша была полукруглая и держалась на металлических перекладинах.

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