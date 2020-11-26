В центре Петербурга иномарка сбила ребенка-пешехода и коляску с другим малышом

На Шпалерной улице у Петербурге иномарка сбила двух детей. Инцидент произошел утром 26 ноября, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области.

34-летняя женщина переходила дорогу по «зебре». В одной руке она везла коляску с полугодовалым мальчиком, в другой держала 3-летнюю дочку и велосипед.

Иномарка двигалась по крайней левой полосе, водитель не заметил пешеходов и сбил коляскус малышом и трехлетнюю девочку.



Дети получили травмы средней степени тяжести, они госпитализированы.

Петербургские СМИ опубликовали видео с места происшествия.

Как сообщал "Санкт-Петербург.ру", накануне машина литовской дипмиссии совершила наезд на пешехода в северной столице.