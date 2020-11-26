В Петербурге задержали предполагаемого виновника смертельного ДТП

Правоохранители Петербурга задержали мужчину - предположительного виновника аварии в Выборгском районе, в результате которой погибла женщина. ДТП случилось в ночь на 26 ноября, сообщает пресс-служба МВД.

Примерно в 11 вечера на Выборгском шоссе у дома №393 водитель Kia при выезде с дворовой территории не пропустил автомобиль Ford. Инцидент привел к гибели 35-летней пассажирки Kia, водитель при этом получил травмы средней степени тяжести. После оказания помощи медиками, его задержали.

Второй водитель не пострадал.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Как писал "Санкт-Петербург.ру", накануне в ДТП приняло участие авто дипмиссии Литвы. Машина сбила женщину на "зебре", кто бы за рулем - неизвестно. Пострадавшая доставлена в больницу.