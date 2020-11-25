Детей, попавших в заложники к своему отцу, временно поместят в детдом

Шестерых детей, которых взял в заложники в Колпино собственный отец, временно поместят в детский дом. Их матери нужно время чтобы подготовиться к возвращению семьи в Архангельск, сообщили в аппарате уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге.

Согласие на временное помещение детей в учреждение дала их 34-летняя мать Ольга Б. По ее словам, она сейчас улаживает вопросы по возвращению в Архангельск, где у нее есть трехкомнатная квартира. Женщина временно живет у подруги, временное жилье ей подыскивает администрация Колпинского района.

Как писал "Санкт-Петербург.ру", 24 ноября днем 38-летний Денис Б. взял детей в заложники и угрожал им расправой. Спустя несколько часов прокурору района удалось уговорить мужчину отпустить детей и сдаться. Главе семейства пока не избрали меру пресечения.

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