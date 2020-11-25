Военных осудили за избиение полицейских в Петербурге

Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд признал виновными двух рядовых в нападении на троих сотрудников полиции у Александровского парка летом этого года. Об этом сообщает в среду объединенная пресс-служба судов города.

Сообщается, что в ночь на 16 июня двое ППС-ников остановили "Мерседес" за нарушение ПДД у парка. В машине находились осужденные. Документов на управление авто у водителя не было, проехать в отдел полиции для установления личности и владельца машины он отказался. В итоге мужчины оказали сопротивление полицейским, пытавшимся их задержать, оскорбили их и скрылись с места происшествия. Сотрудники ППС начали погоню за мужчинами и через четыре часа задержали 22-летнего пассажира, водитель же сбежал.

Подсудимые вину признали полностью, в содеянном раскаялись.

Один рядовой приговорен к году условного заключения, второй - к году колонии-поселения. Также с подсудимых взыскано по 25 тыс. рублей в пользу каждого потерпевшего.