Учительница обругала петербургского школьника нецензурными словами

Учительница школы №314 Санкт-Петербурга не пустила школьника в туалет и предложила ему «мочиться в штаны». Видеоролик был опубликован "ВКонтакте" в группе «Купчино — Фрунзенский район | Подслушано».

В видео запечатлено, как мальчик идет по коридору мимо учительницы, но она останавливает его и не пускает в туалет. Она выругалась на школьника и толкнула его.

В комментариях к ролику пользователи утверждают, что у учительницы недавно умер муж, работавший в этой школе учителем ОБЖ. По словам комментаторов, мальчик "доводил" скончавшегося педагога. Также отзыв оставил отец ученика, принеся извинения. Сын, по его словам, «изощренно» вывел из себя учителя.

В администрации Фрунзенского района Znak.com сообщили, что проводят проверку случившегося, так как ненормативная лексика от учителей недопустима. В администрации также подчеркнули, что видео описывает не весь конфликт, а лишь его часть. И добавили, что учительница на хорошем счету, тогда как у ребенка были проблемы и с другими преподавателями.