Авто генконсульства Литвы сбило пешехода на "зебре" в Петербурге

Машина генконсульства Литвы сбила женщину на переходе в Петербурге. Как сообщает "Интерфакс", инцидент произошел 25 ноября около 9 ч утра.

На Кронверкском проспекте женщина переходила дорогу по пешеходному переходу, когда на нее был совершен наезд. Пострадавшая госпитализирована в состоянии средней степени тяжести.

Петербургские СМИ опубликовали видео с камер наблюдения. Кроме того, делаются предположения о том, кто мог быть за рулем авто, однако точной информации о личности водителя нет.

Официальной информации от правоохранительных органов, а также комментариев от литовской дипмиссии пока не поступало.

Как писал "Санкт-Петербург.ру", накануне на КАД прозошла авария с участием 11 авто.