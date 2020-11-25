Петербургского рабочего избили и изнасиловали после требования оплаты

Жителя Петербурга насильно удерживали в частном доме, арендуемом общественной организацией "Линия Жизни" в поселке Сергиево Красносельского района. О факте незаконного удержания сообщил брат пострадавшего, пишет Neva.Today.

Полицейские выяснили, что 41-летний пострадавший приехал в Сергиево по объявлению о поиске разнорабочих. Жилье ему предоставили в частном доме, а работать нужно было в разных районах Петербурга.

Когда мужчина потребовал от нанимателей оплату, те втроем избили его и изнасиловали. Также мужчину не выпускали из комнаты в течение недели.

Трое подозреваемых задержаны. Один из них был волонтером в "Линии жизни", занимающейся реабилитацией людей, попавших в трудную жизненную ситуацию, а двое других - неработающими гражданами.

Пострадавший госпитализирован в тяжелом состоянии.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело.