В Выборгском районе произошла массовая перестрелка

Правоохренители задержали шесть человек, устроивших потасовку со стрельбой в Выборгском районе. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону, инцидент произошел в субботу около 21 ч.
Во дворе между домами 19 и 21 по пр. Тореза прозвучал выстрел. На место оперативно прибыли сотрудники полиции.
Правооранители сообщили, что между шестью гражданами произошел конфликт.
К счастью, никто не пострадал. Участников потасовки доставили в отдел полиции. На них составили протоколы.
С места происшествия изъяли газовый и травматический пистолеты.
В СМИ публикуют видеозаись инцидента.