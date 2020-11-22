В Выборгском районе произошла массовая перестрелка

Правоохренители задержали шесть человек, устроивших потасовку со стрельбой в Выборгском районе. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону, инцидент произошел в субботу около 21 ч.

Во дворе между домами 19 и 21 по пр. Тореза прозвучал выстрел. На место оперативно прибыли сотрудники полиции.

Правооранители сообщили, что между шестью гражданами произошел конфликт.

К счастью, никто не пострадал. Участников потасовки доставили в отдел полиции. На них составили протоколы.

С места происшествия изъяли газовый и травматический пистолеты.

В СМИ публикуют видеозаись инцидента.