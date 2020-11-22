Сотрудница ФСБ случайно оставила в такси свое удостоверение

Полиция Петербурга разыскивает такси, в котором сотрудница ФСБ оставила свою сумку с документами. Об этом сообщил "Невским новостям" источник в правоохранительных органах.

Накануне в полицию обратился мужчина - майор ФСБ, сообщив, что его 41-летняя подчиненная потеряла сумку с паспортом и удостоверением ФСБ на ее имя.

Предполагается, что женщина оставила документы в такси Uber.

Полиция Красносельского района ведет поиск авто.

Как писал "Санкт-Петербург.ру", на прошлой неделе в Петербурге был задержан мужчина, который пытался получить взятку в 15 млн руб., чтобы другой человек не был привлечен к уголовной ответственности.